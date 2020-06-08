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Menemenspor'da hedef Hüseyin Altuğ Taş

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Menemenspor'da hedef Hüseyin Altuğ Taş
08.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:54

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok ismi listesine alan sarı-lacivertlilerin Altınordu'nun pilot takımı olan 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Niğde Anadolu FK'dan forvet Hüseyin Altuğ Taş'la görüşmelere başladığı ifade edildi. Altuğ için Altay'ın da devrede olduğu iddia edilirken, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda serbest kalacak 24 yaşındaki futbolcuyla anlaşma aşamasında olduğu vurgulandı. Osmanlıspor'un altyapısından yetişip Galatasaray'a transfer olan Altuğ, Medipol Başakşehir, Büyükçekmece Tepecikspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Gümüşhanespor ve bu sezon ilk yarıda Bodrum Belediyespor'da top koşturdu. 


- İzmir

Kaynak: DHA

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