Menemenspor'da gözler Ümit Karan'da
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Menemenspor'da gözler Ümit Karan'da

Menemenspor'da gözler Ümit Karan'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de 2020-2021 sezonunda kümede kalmayı başaran Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan'ın geleceğinin Ramazan Bayramı'nın ardından netleşeceği bildirildi.

TFF 1'inci Lig'de 2020-2021 sezonunda kümede kalmayı başaran Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan'ın geleceğinin Ramazan Bayramı'nın ardından netleşeceği bildirildi. Onursal Başkan Tahir Şahin'in önümüzdeki hafta Karan'la masaya oturacağı ifade edilirken, genç teknik adamın yönetimden üst sıralara oynayacak bir kadro isteyeceği vurgulandı.

Ümit Karan'ın yeni sezonda tekrar küme düşme stresi yaşamak istemediğini Taner Şahin'e söylediği bildirildi. Ancak bütçe konusunda sıkıntılar yaşayan yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Menemenspor'da yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle birçok yabancı oyuncusu ülkesine döndü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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