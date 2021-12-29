Menemenspor'da Gomis geldi, Rasheed resmen gitti

SPOR Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 21 puanla 15'inci basamakta tamamlayan Nasadoge Menemenspor, ara transferde eski Galatasaraylı yıldız Bafetimbi Gomis'in kuzeni Senegalli forvet Honore Gomis'i transfer etti. Türkiye'de daha önce Hatayspor ve 2 sezon Ümraniyespor formalarını giyen, sezonun ilk yarısını boşta geçiren 25 yaşındaki futbolcu takımla antrenmanlara başladı. Menemenspor'un Kocaelispor'a transferi için daha önceden anlaşmaya vardığı İbrahim Akanbi Rasheed de resmen takımdan ayrıldı. Son 2.5 sezondur Menemen'de oynayan 22 yaşındaki forvet, bu yıl 14 maçta 4 gol atıp, transferi gerçekleştikten sonra son 3 maçta forma giymedi.

ELENMEYİ KAFAYA TAKMADIMenemenspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a elendi. Rakibine deplasmanda 1-0'lık skorla yenilen sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Cenk Laleci, elendikleri için üzüldüklerini ancak ligin kendileri için daha önemli olduğunu söyledi. Takımının Hatayspor karşısında iyi bir mücadele sergilediğini belirten Laleci, "Kupada sürpriz sonuçlar olabiliyor. Biz de sahaya kazanmak için çıktık. Elensek de oyuncularımı kutluyorum. Bizim için en önemli durum bir an önce ligde üst sıralara çıkmak. Devre arasına girdik. Transfer çalışmalarımız başlıyor. İkinci yarıya çok daha güçlü girmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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