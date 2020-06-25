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Menemenspor'da genç Murat'a görev

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Ekol Hastanhesi Balıkesirspor'u deplasmanda yenerek Play-Off umutlarını koruyan Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, Boluspor'la oynanacak maç öncesi genç Murat Elkatmış'a hazır ol emri verdi.

Menemenspor'da genç Murat'a görev
25.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:15

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Ekol Hastanhesi Balıkesirspor'u deplasmanda yenerek Play-Off umutlarını koruyan Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, Boluspor'la oynanacak maç öncesi genç Murat Elkatmış'a hazır ol emri verdi.

Balıkesirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu'nun yerine Murat Elkatmış'ı sahaya sürecek Laleci'nin, orta sahada Harun'un yerine de Rıdvan'ı 11'e monte edeceği öğrenildi. Cumartesi günü evlerinde Boluspor'u yenerek seri başlatacaklarını ifade eden genç teknik adam, "Play-Off yolunda her maç final. Oyuncularım bunun farkında. Kime görev verirsem vereyim, futbolcularımız sahada gerekeni yapacak" diye konuştu. 


- İzmir

Kaynak: DHA

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