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Menemenspor'da Galip ve Semih gitti

TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında Altınordu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı.

27.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:33
Menemenspor'da Galip ve Semih gitti

TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde orta saha Galip Güzel ve sağ bek 'ın sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Galip Güzel ve Semih Ceylan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Takımımıza verdikleri emekler için kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi.

Menemenspor'da 2.5 yıl top koşturan Semih, bu sezon 6 maça çıkarken, yaz döneminde Adana Demirspor'dan alınan Galip ise 7 karşılaşmada görev yaptı.  


- İzmir
Kaynak: DHA
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