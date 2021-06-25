Menemenspor'da Furkan imzaladı
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Menemenspor'da Furkan imzaladı

Menemenspor'da Furkan imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, gurbetçi orta saha Furkan Servet Aydın'ı kadrosuna dahil etti.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, gurbetçi orta saha Furkan Servet Aydın'ı kadrosuna dahil etti. Son olarak Alman ekibi Wuppertal'ın U19 takımında oynayan 19 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertlilere geldiği için çok mutlu olduğunu belirten genç futbolcu, "Menemenspor'da kendimi göstereceğim. 1'inci Lig'de takımımın başarısı için elimden gelen en iyi mücaleyi ortaya koyacağım" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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