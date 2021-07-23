Menemenspor'da Enes'in transferi zora girdi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un talip olduğu stoper Mehmet Enes Sığırcı, başka kulüplerin de radarına girdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un talip olduğu stoper Mehmet Enes Sığırcı, başka kulüplerin de radarına girdi.

Sakatlığı nedeniyle Altınordu'dan ayrıldıktan sonra geçen sezonu boşta geçiren 28 yaşındaki savunmacıyı 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Kocaelispor başta olmak üzere 2'nci Lig'den Serik Belediyespor ve Tarsus İdmanyurdu'nun kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Enes'in transferini bitirmek için cazip bir teklif sunmak zorunda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı