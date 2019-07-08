Menemenspor'da çifte imza

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Gambiyalı Alpha Jallow ile Fildişi Sahili'nden İbrahim Sangare'yi kadrosuna dahil etti.

Menemenspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Alpha Jallow ile sağ kanat İbrahim Sangare ile ikişer yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 22 yaşındaki Gambiyalı futbolcu en son Portekiz'in Alcochentense takımının kadrosunda bulunuyordu. Geçen yıl Giresunspor'a transfer olan 25 yaşındaki Sangare ise Karadeniz temsilcisiyle 4 maçta mücadele etmişti.

Kaynak: AA