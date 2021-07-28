Menemenspor'da bir içeri bir dışarı
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Menemenspor'da bir içeri bir dışarı

Menemenspor'da bir içeri bir dışarı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig takımlarından Menemenspor, Nazilli Belediyespor'dan transfer ettiği stoper Polat Güren'le yollarını ayırırken, Altay'dan eski stoperi Kuban Altunbudak'ı kiraladı.

TFF 1'inci Lig takımlarından Menemenspor, Nazilli Belediyespor'dan transfer ettiği stoper Polat Güren'le yollarını ayırırken, Altay'dan eski stoperi Kuban Altunbudak'ı kiraladı. Polat'ın 3'üncü Lig ekiplerinden Iğdır Belediyespor'la anlaştığı iddia edildi. Altay'la ilk etap idmanlarına katılıp, Erzurum kampına götürülmeyen Kuban, geçen sezon kiralık olarak 2'nci Lig'de 1922 Konyaspor'da görev aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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