Menemenspor'da Batuhan ve Mazlum istikrar abidesi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menemenspor'da Batuhan ve Mazlum istikrar abidesi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor'da Batuhan ve Mazlum istikrar abidesi

Spor Toto 1'nci Lig'de milli maç arasına 11 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde giren Nasadoge Menemenspor'da kaleci Batuhan ve stoper Mazlum istikrar abidesi oldu.

Spor Toto 1'nci Lig'de milli maç arasına 11 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde giren Nasadoge Menemenspor'da kaleci Batuhan ve stoper Mazlum istikrar abidesi oldu. Geçen sezon Galatasaray'dan kiralanıp bu sezon bonservisi alınan 22 yaşındaki Batuhan ve Menemenspor altyapısından yetişen kaptan Mazlum tüm maçlarda 90'ar dakika görev yaptı.

Teknik Direktör Cenk Laleci bu iki oyuncudan hiç vazgeçmezken, Mazlum 2 kez de rakip ağları sarsmayı başardı. Milli maç arasına kritik bir yerde girdiklerini belirten Cenk Laleci, "Ben takımımdan memnunum. Son İstanbulspor maçında büyük haksızlığa uğrayıp 2 metre ofsayttan gol yedik. Ancak toparlanacağız, milli arayı çok iyi değerlendireceğiz" dedi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Yeni yasa ile Türk futbolu değişiyor! Sorumluluklarını yerine getirmeye başkanlara hapis cezası

Yeni yasa ile Türk futbolu değişiyor! Sorumluluklarını yerine getirmeye başkanlara hapis cezası

 Galatasaray, Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Formayı giyeceği tarih belli

Galatasaray, Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Formayı giyeceği tarih belli

 Ümit Karan'dan Fatih Terim itirafı: Telefonda konuşurken bile ayağa kalkıyorum

Ümit Karan'dan Fatih Terim itirafı: Telefonda konuşurken bile ayağa kalkıyorum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title