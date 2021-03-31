Menemenspor'da Aydın Yılmaz oynayamayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de 4 Nisan Pazar günü sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek olan Menemenspor'da tecrübeli oyuncu Aydın Yılmaz'ın sakatlığından dolayı mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı.

Spor Toto 1'inci Lig'de 4 Nisan Pazar günü sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek olan Menemenspor'da tecrübeli oyuncu Aydın Yılmaz'ın sakatlığından dolayı mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı. Tedavisine devam edilen 33 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrı çalıştığı ve bu hafta sahada olmayacağı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin futbol şube sorumlusu Recep Ersoy, Ümraniyespor karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Ersoy, "Milli arayı çok iyi değerlendirdik. Oyuncularımız Ümraniyespor maçına çok iyi hazırlandı. Teknik heyet ve ekibimize güvenimiz tam. Pazar günü sahamızda kazanıp ve seri galibiyetler yakalayıp kritik bölgeden uzaklaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı