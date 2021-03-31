Menemenspor'da Aydın Yılmaz oynayamayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor'da Aydın Yılmaz oynayamayacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor'da Aydın Yılmaz oynayamayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de 4 Nisan Pazar günü sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek olan Menemenspor'da tecrübeli oyuncu Aydın Yılmaz'ın sakatlığından dolayı mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı.

Spor Toto 1'inci Lig'de 4 Nisan Pazar günü sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek olan Menemenspor'da tecrübeli oyuncu Aydın Yılmaz'ın sakatlığından dolayı mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı. Tedavisine devam edilen 33 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrı çalıştığı ve bu hafta sahada olmayacağı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin futbol şube sorumlusu Recep Ersoy, Ümraniyespor karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Ersoy, "Milli arayı çok iyi değerlendirdik. Oyuncularımız Ümraniyespor maçına çok iyi hazırlandı. Teknik heyet ve ekibimize güvenimiz tam. Pazar günü sahamızda kazanıp ve seri galibiyetler yakalayıp kritik bölgeden uzaklaşacağımıza inanıyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özlem Zengin Mustafa Şentop Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Türkan Şoray Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Mesut Bakkal İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Menemenspor'da Aydın Yılmaz oynayamayacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 14:31:55. #1.14#
title