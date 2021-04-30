Menemenspor'da Alhassan kadro dışı bırakıldı
TFF 1'inci Lig'de yarın Ankara Keçiörengücü deplasmanında çok kritik karşılaşmaya çıkacak Menemenspor'da orta saha oyuncusu İbrahim Alhassan kadro dışı bırakıldı.
TFF 1'inci Lig'de yarın Ankara Keçiörengücü deplasmanında çok kritik karşılaşmaya çıkacak Menemenspor'da orta saha oyuncusu İbrahim Alhassan kadro dışı bırakıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan İbrahim Alhassan Adamu takım içerisindeki disiplinsiz davranışlarından dolayı yönetim kurulumuz kararıyla kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı