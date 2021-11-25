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Menemenspor'da Ahmet Sağat takımı sırtladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor'da Ahmet Sağat takımı sırtladı

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Balıkesirspor'u 2-1 yenerek düşme hattından uzaklaşan Nasadoge Menemenspor'da gurbetçi golcü Ahmet Sağat takımı sırtladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Balıkesirspor'u 2-1 yenerek düşme hattından uzaklaşan Nasadoge Menemenspor'da gurbetçi golcü Ahmet Sağat takımı sırtladı. Teknik direktör Cenk Laleci'nin Almanya Bölgesel Ligi takımlarından Koblenz'den keşfedip takıma kazandırdığı 25 yaşındaki golcü attığı 6 golle takımın en skorer ismi oldu.

Menemenspor'un oynadığı 12 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan ve 1007 dakika süre alan Ahmet, BŞB Erzurumspor, Adanaspor, Manisa FK, MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor ve Balıkesirspor maçlarını boş geçmedi. Menemenspor, Ahmet'in gol attığı maçlarda 13 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertliler 12 maçta 14 puan topladı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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