Menemenspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Menemenspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Menemenspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 1. Lig'e galibiyetle başlayan ancak sonrasında üst üste iki mağlubiyet alan Menemenspor, lige verilen milli arayı antrenmanlarla değerlendiriyor. Ligin 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak sarı-lacivertli ekip, mücadelenin hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, güne sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Cenk Laleci ve yardımcı antrenörler gözetiminde spor salonunda güçlendirme ve dayanıklılık çalışmaları yaparak günün ilk antrenmanını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, akşam saatlerinde bir antrenman daha yapacak. - İZMİR

Menemenspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Menemenspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Menemenspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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