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Menemenspor'da 3 oyuncu kadroya alınmadı

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya Play-Off hattında hazırlanan Ekol Göz Menemenspor'da stoper Diakite, kanat oyuncusu Sangare ve kaleci Erhan kamp kadrosuna dahil edilmedi.

03.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:22
Menemenspor'da 3 oyuncu kadroya alınmadı

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya Play-Off hattında hazırlanan Ekol Göz Menemenspor'da stoper Diakite, kanat oyuncusu Sangare ve kaleci Erhan kamp kadrosuna dahil edilmedi. Üç oyuncuyla devre arasında yolların ayrılacağı, yönetimin Diakite, Sangare ve Erhan'la sözleşmelerinin feshi için masaya oturacağı kaydedildi. Yönetim, teknik ekibin raporu doğrultusunda genç defans oyuncusu Can Sıkılmaz'ı 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Diyarbekirspor'a kiraladı. Dış transferde de çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, Arnavutluk'un Partizani Tirana takımında top koşturan sol kanat Cinari ve Eskişehirspor'un orta sahası Sissoko ile temaslarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
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