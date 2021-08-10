Menemenspor'da 2 imza birden
TFF 1'inci Lig'de yeni sezonun ilk maçında pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlamaya hazırlanan İzmir temsilcisi Menemenspor, dış transferde 2 imza birden attırdı.
TFF 1'inci Lig'de yeni sezonun ilk maçında pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlamaya hazırlanan İzmir temsilcisi Menemenspor, dış transferde 2 imza birden attırdı. Sarı-lacivertli ekip, Fildişi Sahilleri ekibi Ecole de Footbal Samandje'den Lübnan asıllı kanat oyuncusu Mohamed Mahdı Sabbah ve Karlbergs BK'den gurbetçi orta saha Mert Tuncer'le 3'er yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı