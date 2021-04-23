Menemenspor çok inançlı
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Menemenspor çok inançlı

Menemenspor çok inançlı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Menemenspor pazar günü evinde karşılaşacağı Eskişehirspor'u yenerek kümede kalışını resmen ilan etmeyi hedefliyor.

TFF 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Menemenspor pazar günü evinde karşılaşacağı Eskişehirspor'u yenerek kümede kalışını resmen ilan etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ümit Karan, Eskişehir'in haftalar önce küme düşmüş bir takım olsa da saygıyı sonuna kadar hak ettiğini söyledi. Sadece kendi işlerine odaklanacaklarını belirten Karan, "Son 8 maçımızı kazanamasak da çok kritik maçlardan beraberliklerle ayrıldık. Bu süreçte rakibimiz Akhisarspor da kayıplar yaşadı. Aramızda bitime 3 maç kala 5 puanlık bir fark bulunuyor. Elbette matematiksel olarak hiçbir şey bitmedi ama ajantajımızı da koruyacağız. Ben çok inançlıyım, bu takım sezonu 1'inci Lig'de bitirecek. Eskişehirspor karşılaşmasında yüreğimizi ortaya koyup kazanacağız. Akhisarspor'un ise kayıp yaşaması durumunda resmen ligde kalacağız" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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