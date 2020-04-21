Menemenspor Çinari'yi bitiriyor TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor şimdiden gelecek sezonun ilk transfer hamlesini gerçekleştirmek üzere.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor şimdiden gelecek sezonun ilk transfer hamlesini gerçekleştirmek üzere. Arnavutluk'tan daha önce kaleci Gentian Selmani ve stoper David Domgjonas'ı kadrosuna dahil eden sarı-lacivertlilerin aynı ülkeden sol kanat Eraldo Çinari'yle de prensipte anlaştığı öğrenildi. Partizani Tirana takımında oynayan 23 yaşındaki oyuncuyla söz kesen Menemenspor'un sezon bitiminde genç futbolcuya resmi sözleşme imzalatacağı vurgulandı. Futbola Vllaznia Shkoder takımında başlayan Çinari, geçen sezon Partizani'ye transfer oldu. Bu sezon Arnavutluk Süper Ligi'nde 25 maça çıkan oyuncu 6 gol attı.

Kaynak: DHA