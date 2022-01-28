Menemenspor, Çaykur Rizespor'dan Seyfettin Anıl Yaşar'ı kiraladı - Haberler Spor
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Menemenspor, Çaykur Rizespor'dan Seyfettin Anıl Yaşar'ı kiraladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor, Çaykur Rizespor'dan Seyfettin Anıl Yaşar'ı kiraladı

Menemenspor, Çaykur Rizespor'dan 19 yaşındaki stoper Seyfettin Anıl Yaşar'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

İZMİR (İHA) - Menemenspor, Çaykur Rizespor'dan 19 yaşındaki stoper Seyfettin Anıl Yaşar'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Menemenspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Rizespor'da forma giyen Seyfettin Anıl Yaşar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. İzmir'e gelen 19 yaşındaki oyuncu, kendisini sezon sonuna kadar sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Transferi sosyal medya hesaplarında duyuran Menemenspor, anlaşmanın kulübe ve futbolcuya hayırlı olmasını diledi.

Kariyerine Yeşil Bursa altyapısında başlayan Seyfettin Anıl Yaşar, Bursaspor ve Arabayatağı altyapılarının ardından Fethiye İdman Yurdu'nda profesyonel oldu. Daha sonra Afjet Afyonspor'a transfer olan genç oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında Çaykur Rizespor ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Yaşar, bu sezon Rizespor formasını yalnızca 1 Türkiye Kupası müsabakasında giydi. - İZMİR

Menemenspor, Çaykur Rizespor'dan Seyfettin Anıl Yaşar'ı kiraladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto, Rizespor, Transfer, İzmir, Spor, Haber

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