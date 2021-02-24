Menemenspor Bursa'da sahaya çıkacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de hafta sonu mesaisinde alt sıralardaki rakiplerinden Akhisarspor'u evinde 6-2 yenerek büyük moral bulan Menemenspor yarın son 4 maçından galibiyet çıkaramayan Bursaspor'a konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Bülent Birincioğlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı golcü Rasheed ve Abdulkadır forma giyemeyecek. Teknik Direktör Ümit Karan, Akhisarspor galibiyetinin anlam kazanabilmesi adına Bursa deplasmanından da mutlaka 3 puanla dönmeleri gerektiğini söyledi. Karan, "Bursaspor da hedefleri olan, çıkış arayan bir takım. Çok zorlu bir maça çıkacağız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı