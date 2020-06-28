Menemenspor Boluspor maçının ardından TFF 1. Lig'in 30. haftasında Menemenspor-Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Menemenspor-Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Menemenspor ile Boluspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül, kendileri için çok önemli ve kritik bir maç olduğunu ifade ederek, "Rakibimiz Play-offtan ve düşme hattından uzak, hedefsizliğe doğru giden bir takımdı. Puanlamada çok kritik bölgede yer almıyor. Bizim yenilmeden ayrılmamız önemliydi. Maçı değerlendirecek olursak Menemenspor takımı çok iyi hazırlanmış ve çok iyi mücadele ettiler. Bir şekilde ciddi bir rakip olarak karşımıza çıktılar. Biz de elimizden geleni yaptık kazanmak adına. Kritik bir süreçteyiz, telafisi olmayan haftalardayız. Yenilmeden ayrılmayı küçük de olsa avantaj olarak görmek lazım" şeklinde konuştu.

Cenk Laleci: "Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik"

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci ise girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyerek, "İki takımda iyi bir mücadele ortaya koydu. Bu maçlarda az pozisyonlar oluyor. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik ve 1'er puanı paylaştık. Boluspora da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA