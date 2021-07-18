Menemenspor Bihorac'ı bitirdi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor aradığı orta sahayı Sırbistan'dan buldu.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor aradığı orta sahayı Sırbistan'dan buldu. Sarı-lacivertliler son olarak Kabel Novi Sad forması giyen Faruk Bihorac'la anlaşma sağladı. Deneyimli oyuncunun önümüzdeki hafta içinde İzmir'e gelerek sarı-lacivertlilerle resmi sözleşmeye imza atacağı ve kampa katılacağı bildirildi. Novi Pazar takımında futbola başlayan Bihorac, Velez Mostar'da da top koşturdu. Geçen sezonun ikinci yarısında Kabel Novi Sad'a transfer olan oyuncu, 11 lig maçına çıkarak toplamda 851 dakika süre aldı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı