Menemenspor, Beşiktaş altyapısından Berke Avaz'la profesyonel sözleşme imzaladı
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Menemenspor, Beşiktaş altyapısından Berke Avaz'la profesyonel sözleşme imzaladı

01.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:26
Menemenspor, Beşiktaş altyapısından Berke Avaz'la profesyonel sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Beşiktaş altyapısından Berke Avaz'ı transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Beşiktaş altyapısından Berke Avaz'ı transfer etti.

Futbola Beşiktaş'ta başlayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, çeşitli yaş kategorilerinde 28 kez milli formayı giydi. Berke Avaz, Menemenspor'la 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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