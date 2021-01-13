Menemenspor Berkay Samancı'yı alıyor
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Menemenspor Berkay Samancı'yı alıyor

13.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:50
Menemenspor Berkay Samancı'yı alıyor

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Menemenspor'un tecrübeli futbolcu Berkay Samancı ile anlaştığı öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Menemenspor'un tecrübeli futbolcu Berkay Samancı ile anlaştığı öğrenildi. Son olarak Niğde Anadolu FK forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun Menemenspor yönetimiyle yaptığı görüşmelerin ardından teklifi kabul ettiği ve resmi imzaların atılacağı kaydedildi. 

Kocaelispor altyapısında futbola başlayan Berkay uzun yıllar İzmir'de futbol oynadı. Bucaspor'a 2009-2010 sezonunda imza atan orta saha oyuncusu 7 sezon sarı-lacivertli formayı giydi. Ardından 2014-2015'tü Altınordu'ya gelen Berkay, toplamda 4.5 yıl burada görev aldı. Bu sezonun ilk yarısında 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Niğde Anadolu FK'da oynayan Berkay, 17 resmi maça çıkıp 1402 dakika sahada kaldı. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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