Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-4
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-4

Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-4
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

STAT: İlçeHAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Mert Bulut (xx), Ferhat Çalar (xx)MENEMENSPOR: Batuhan Şen (x)- Mazlum (xx), Mete (x) (Dk. 85 Batuhan Adıgüzel), Ömer (xx), Sinan (xx), Alhassan (x) (Dk. 89 Cem), Ba (x), Gomes (x) (Dk. 46 Batuhan Kırdaroğlu x), Emre (x) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Mert Bulut (xx), Ferhat Çalar (xx)MENEMENSPOR: Batuhan Şen (x)- Mazlum (xx), Mete (x) (Dk. 85 Batuhan Adıgüzel), Ömer (xx), Sinan (xx), Alhassan (x) (Dk. 89 Cem), Ba (x), Gomes (x) (Dk. 46 Batuhan Kırdaroğlu x), Emre (x) (Dk. 72 Abdullah x), Rasheed (xx), Ahmet (x)BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak (xxx) - Vrsajevic (xx) (Dk. 71 Mrsic x), Alim (xxx) (Dk. 72 Yiğithan x), Glumac  (xx), Ercan (xx), Kartal (xxx), Camara (xx), Serkan (xx), Oğuz (xxx) (Dk. 72 Emre x), Valle (xxx), Bammou (x) (Dk. 33 Kehinde x)GOLLER: Dk. 3, Dk. 12 Alim, Dk. 16 Serkan, Dk. 69 Camara (Ümraniyespor)SARI KARTLAR: Vrsajevic, Alim (Ümraniyespor)TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında 6 puan toplayıp liderlik koltuğuna oturan Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemenspor deplasmanında hata yapmadı. Ümraniyespor İzmir deplasmanında 4-0 kazanarak 3'te 3 yaptı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Alim (2), Serkan ve Camara attı.2'nci dakikada ilk tehlike atak konuk Ümraniyespor'dan geldi. Valle'nin ortasında Camara rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti, top kaleci Batuhan'dan döndü. Pozisyonu takip eden Bammou'nun şutunda top kale önünde savunmadan sekti.3'üncü dakikada Ümraniyespor öne geçti. Kullanılan köşe atışında Kartal'ın ortasında Ercan topu Alim'e çevirdi. Alim'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.12'nci dakikada Ümrahineyspor farkı ikiye çıkardı. Kartal'ın kullandığı kornerde Bammou kafayı vurdu, savunma topu çizgiden çıkardı. Dönen topu tamamlayan Alim fileleri sarstı: 0-2.16'ncı dakikada Ümraniyaspor golleri üçledi. Soldan Oğuz ortaladı, arka direkte Serkan topu kafayla ağlara gönderdi: 0-3.24'üncü dakikada savunmadan topu kapan Oğuz bekletmeden şutunu çekti, Batuhan gole izin vermedi. Pozisyonun devamında bu defa Bammou vurdu. Kaleci Batuhan bu kez topu kornere çeldi.58'inci dakikada Mete'nin ortaladığı topa Ahmet kafayı vurdu, ancak top yandan oyun alanını terk etti.69'uncu dakikada Kartal'ın ortasında topa iyi yükselen Camara kafayla Ümraniyespor'un dördüncü golünü kaydetti: 0-4.78'inci dakikada Menemenspor gole çok yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Rasheed yerden vurdu, stoper Yiğithan topu son anda çizgiden çıkardı ve mutlak golü önledi.

90'ıncı dakikada Kehinde uçarak kafayı vurdu, top yan direkten döndü. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, konuk takım 3 puanı hanesine yazdırdı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-4 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 23:53:03. #1.14#

title