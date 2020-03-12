Menemenspor beraberlikten memnun TFF 1. Lig'de Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Ekol Göz Menemenspor 1 puana sevindi.

TFF 1. Lig'de Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Ekol Göz Menemenspor 1 puana sevindi.

Teknik direktör Cenk Laleci, deplasmanlarda alınan her puanın değerli olduğunu söyledi. Takımın mücadelesinden memnun kaldığını dile getiren genç teknik adam, "Zorlu bir maça çıktık. Rakibimiz geçen hafta kazanmanın verdiği moralle sahada yer aldı. Geriye düşsek de disiplinden kopmadık. Elbet 3 puan bizim için harika olurdu ama kaybetmemek de önemli. Uzun süredir kazanamama stresini yaşıyoruz. İyi futbol oynadığımız ve 3 puanı hak ettiğimiz karşılaşmaları maalesef istediğimiz gibi sonuçlandıramadık. Pazar günü evimizde İstanbulspor'u yenerek hasretimizi bitireceğiz" dedi.Sarı-lacivertlilerde sarı kart gören Murat Erdemir cezalı duruma düştü.

Kaynak: DHA