Menemenspor beraberliklere duacı
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Menemenspor beraberliklere duacı

Menemenspor beraberliklere duacı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de son olarak Eskişehirspor'u 2-1 yenerek bitime 2 maç kala kümede kalma yolunda avantajı elinde bulunduran Menemenspor, son dönemde aldığı 1 puanlara şükrediyor.

TFF 1'inci Lig'de son olarak Eskişehirspor'u 2-1 yenerek bitime 2 maç kala kümede kalma yolunda avantajı elinde bulunduran Menemenspor, son dönemde aldığı 1 puanlara şükrediyor. Sarı-lacivertli ekip bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçına iddialı hazırlanırken, teknik direktör Ümit Karan açıklamalarda bulundu. Ankara deplasmanından 1 puanla dönmeleri halinde ligde kalışlarını ilan edeceklerini hatırlatan Karan, "Eskişehirspor maçından önce 8 karşılaşmamızı kazanamamıştık. Ancak galibiyet alamasak da 5 maçımız berabere bitmişti. Bu maçlardan aldığımız 1'er puanlar bizim elimizi çok güçlendirdi. Beraberlik diye geçmemek gerekiyor. Özellikle alt sıralarda yer alan takımlar için alınan her puan çok değerliymiş, biz de bunu gördük. İnanıyorum ki cumartesi günü üzerimizdeki bu yükü atacağız ve ligde kalacağız" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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