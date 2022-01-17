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Menemenspor beraberliğe abone oldu

Menemenspor beraberliğe abone oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor, beraberliğe abone oldu.

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor, beraberliğe abone oldu. Sarı-lacivertliler oynadığı son 7 maçın 6'sında sahadan 1'er puanla ayrıldı. Son olarak deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenen Menemenspor, ardından Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor, Altaş Denizlispor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'la berabere kalıp, Gençlerbirliği'ne yenildi. Ligde 8 kez en fazla berabere kalan takım olan İzmir ekibinde teknik direktör Cenk Laleci, alınan puanların değerli olduğunu ancak galibiyete çok ihtiyaç duyduklarını söyledi. Korkulu rüya görmek istemeyen Menemenspor, transfer yasağını kaldırıp yeni takviyelerine lisans almaya çalışıyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto, Spor, Haber

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