Menemenspor, Batuhan Kırdaroğlu'nu kiraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor, Batuhan Kırdaroğlu'nu kiraladı

Menemenspor, Batuhan Kırdaroğlu'nu kiraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Menemenspor, Göztepe'den 21 yaşındaki kanat oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Menemenspor, Göztepe'den 21 yaşındaki kanat oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yeni sezon kadro planlaması çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmaları kapsamında Göztepe'den 2000 doğumlu futbolcu Batuhan Kırdaroğlu'nu kiraladı. 21 yaşındaki Kırdaroğlu, sol kanat, sağ kanat ve sol bek mevkilerinde oynayabiliyor. Kırdaroğlu, 2019-2020 sezonunda Göztepe tarafından Altınordu'ya kiralanmış ve Bursaspor'la oynanan maç esnasında ayağına aldığı darbe sonucu sağ ayak fibula kemiğinde parçalı kemik tespit edilmesi sonucu 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de Göztepe formasıyla 8 dakika sahada kalabilmişti. - İZMİR

Menemenspor, Batuhan Kırdaroğlu'nu kiraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hande Ataizi Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Merih Demiral Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Menemenspor, Batuhan Kırdaroğlu'nu kiraladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 15:47:19. #1.14#

title