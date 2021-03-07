Menemenspor Başkent'ten mutlu ayrıldı
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Menemenspor Başkent'ten mutlu ayrıldı

07.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:17
Menemenspor Başkent'ten mutlu ayrıldı

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardaki rakiplerinden Ankaraspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Menemenspor, 90+3'te bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardaki rakiplerinden Ankaraspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Menemenspor, 90+3'te bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ara transfer döneminde alınıp sarı-lacivertli formayı ikinci kez sırtına geçiren İsmail Haktan Odabaşı'nın golüyle yenilgiden son anda kurtulan Menemen evine mutlu dönerken, puanını 27'ye çıkardı. Teknik direktör Ümit Karan, maç sonrası Ankaraspor'a yenilmemenin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Karan, "Sahaya elbette kazanmak için çıktık. Ancak geriye düştük ve son dakikada attığımız golle puanı aldık. Böyle durumlarda 1 puan da gayet önemli. Şimdi önümüzde Adanaspor maçı var. Evimizde kazanıp daha da rahatlamak istiyoruz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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