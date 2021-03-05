Menemenspor Başkent'te terleyecek
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Menemenspor Başkent'te terleyecek

05.03.2021 12:08 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:11
Menemenspor Başkent'te terleyecek

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Beypiliç Boluspor'a 3-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşma şansını kaçıran Menemenspor yarın deplasmanda Ankaraspor'un rakibi olacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Beypiliç Boluspor'a 3-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşma şansını kaçıran Menemenspor yarın deplasmanda Ankaraspor'un rakibi olacak. Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Menemenspor'da kırmızı kart cezalısı sağ bek Yusuf mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Ümit Karan, Ankaraspor'un direkt rakipleri olduğunu belirterek, "Kritik bir maça çıkacağız. Boluspor yenilgisini telafi edeceğimize inanıyorum. Evimlize mutlu döneceğiz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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