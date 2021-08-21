Menemenspor, Bandırma deplasmanında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor, Bandırma deplasmanında

Menemenspor, Bandırma deplasmanında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Menemenspor yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'un konuğu olacak.

TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Menemenspor yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'un konuğu olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Burak Pakkan görev yapacak.

Sarı-lacivertlilerde eksik bulunmazken, teknik direktör Cenk Laleci zorlu bir maça çıkacaklarını dile getirdi. Bandırma'dan da galip dönmeyi hedeflediklerini anlatan genç teknik adam, "Sezona çok iyi giriş yaptık. Bandırmaspor da ilk maçını kazanıp moral buldu. Bu nedenle sahada kıran kırana bir mücadele olacağını düşünüyorum. Biz kendi futbolumuzu ortaya koyup evimize mutlu dönmek istiyoruz" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası
Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası
Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi
Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Aleyna Tilki Davut Güloğlu Armağan Çağlayan
Spor Gervinho Abdullah Avcı Dimitris Pelkas Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Menemenspor, Bandırma deplasmanında - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 12:03:29. #1.14#

title