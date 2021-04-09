Menemenspor Bandırma'da terleyecek
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Menemenspor Bandırma'da terleyecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor Bandırma'da terleyecek

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Rıdvan ve sakatlığı süren Aydın forma giyemeyecek.

Puan tablosunda 29 puanla düşme hattının tek basamak üzerinde 15'inci sırada yer alan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Ümit Karan çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Karan, "Düşme hattıyla aramızda 4 puan fark var. Bu bizim üzerimizde baskı yaratıyor. Maçlarımızı kazanıp bir an önce alt sıralarla bağımızı koparmalıyız" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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