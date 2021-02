Menemenspor ateş hattından kurtuldu

TFF 1'inci Lig'de evinde Aydeniz Et Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor, alt sıralardaki rakiplerinin yenilmesiyle aldığı 1 puan sonrası düşme hattından çıktı.

TFF 1'inci Lig'de evinde Aydeniz Et Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor, alt sıralardaki rakiplerinin yenilmesiyle aldığı 1 puan sonrası düşme hattından çıktı. Sarı-lacivertlilerin önemli rakiplerinden Akhisarspor evinde Yılport Samsunspor'a 4-1, Beypiliç Boluspor da sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Menemenspor 21'inci haftayı 20 puanla 14'üncü sırada tamamladı. Teknik direktör Ümit Karan, 16'ncı Akhisarspor'la aralarında sadece 1 puanlık fark olduğunu söyledi. Bir an önce seri galibiyetler almaları gerektiğini ifade eden genç teknik adam, "Bu hafta evimizde Akhisarspor'la karşı karşıya geleceğiz. Her iki takım açısından da çok önemli bir müsabaka olacak. Kazanıp biraz daha rahatlamak istiyoruz" dedi.

