Menemenspor arayı boş geçirmedi

TFF 1. Lig'de milli maç arasının ardından gelecek hafta evinde Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, hazırlık karşılaşmasında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Çiğli Belediyespor'u 2-1 yendi.

08.09.2019 12:14
Menemenspor arayı boş geçirmedi

TFF 1. Lig'de milli maç arasının ardından gelecek hafta evinde Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, hazırlık karşılaşmasında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Çiğli Belediyespor'u 2-1 yendi.
Teknik direktör Ramazan Kurşunlu arayı boş geçirmek istemediklerini belirterek, "Aradan sonra çok zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bu aşamada her futbolcumu görmek istedim. Son transferlerimizin hazır duruma geldiğini görüyorum. Akhisarspor karşılaşması kolay olmayacak ancak en iyi şekilde hazırlanıp taraftarımızın huzurunda galibiyet elde etmek istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.