Menemenspor ara transfer dönemini hareketli geçirdi

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde lider Giresunspor'a 4-0 mağlup olup alt sıralardan kurtulamayan Menemenspor, ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri oldu.

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde lider Giresunspor'a 4-0 mağlup olup alt sıralardan kurtulamayan Menemenspor, ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri oldu. Sarı-lacivertliler değişime önce teknik direktörle başladı. Cenk Laleci ile vedalaşan İzmir ekibi, Ümit Karan'la sözleşme imzaladı. Karan yönetiminde transfer çalışmalarına başlayan Menemenspor, 14 futbolcuyu renklerine bağladı. Mali krizle de boğuşan sarı-lacivertlilerde Selmani, Taşkın, Murat Elkatmış, Murat Erdemir, Kamara, Furkan, Şeref ve Sikiru gibi as futbolcular takımdan ayrıldı. Menemenspor ara tranfer döneminde şu isimlerle anlaştı: Abdulkadir Öksüz, Hamza Ok, Batuhan Şen, Berkay Samancı, Berke Avaz, Emirhan Topçu, Emre Selen, Fatih Demirlek, İsmail Haktan, Kazım Yakmaz, Mahamaou Ba, Okan Yılmaz, Omar Mohamed ve Simon Zenke.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı