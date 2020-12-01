Menemenspor - Ankaraspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Ne zaman başlayacak? Hakemleri kimler?
TFF 1. Lig'de ertelenen maçlardan birisi Menemenspor - Ankaraspor maçıdır. Peki Menemenspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maçın hakemleri kimier? Ücretsiz ve şifresiz izlenebilir mi?
Menemenspor - Ankaraspor maçı bugün başlıyor. Peki Menemenspor - Ankaraspor ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maçın kadrosunda kimler var? İlk 11 isim neler? Menemenspor - Ankaraspor maçının hakemleri kimler? Hangi kanalda yayınlanıyor?
MENEMENSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Menemenspor - Ankaraspor maçı bugün 1 Aralık Salı günü 13:30 'da başlayacaktır. Maç önceden ertelenmişti. Bugün ise erteleme maçı için oynanma kararı verildi.
MENEMENSPOR - ANKARASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Menemenspor - Ankaraspor maçını Bein Sports Max 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında da yayınlanacak.
MENEMENSPOR - ANKARASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Menemen İlçe Stadyumu, İzmir'de oynanacak.
MENEMENSPOR - ANKARASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Hakem)
SAMET ÇAVUŞ(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET AKINCIK(2. Yardımcı Hakem)
YUSUF ZİYA GÜNDÜZ(Dördüncü Hakem)
İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)
MUSTAFA SARAL(Temsilci)
ENGİN BAYRAKTAR(Temsilci)