Menemenspor - Ankaraspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Ne zaman başlayacak? Hakemleri kimler?
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Menemenspor - Ankaraspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Ne zaman başlayacak? Hakemleri kimler?

01.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:26
Menemenspor - Ankaraspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Ne zaman başlayacak? Hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de ertelenen maçlardan birisi Menemenspor - Ankaraspor maçıdır. Peki Menemenspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maçın hakemleri kimier? Ücretsiz ve şifresiz izlenebilir mi?

Menemenspor - Ankaraspor maçı bugün başlıyor. Peki Menemenspor - Ankaraspor ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maçın kadrosunda kimler var? İlk 11 isim neler? Menemenspor - Ankaraspor maçının hakemleri kimler? Hangi kanalda yayınlanıyor?

MENEMENSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Menemenspor - Ankaraspor maçı bugün 1 Aralık Salı günü 13:30 'da başlayacaktır. Maç önceden ertelenmişti. Bugün ise erteleme maçı için oynanma kararı verildi.

MENEMENSPOR - ANKARASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Menemenspor - Ankaraspor maçını Bein Sports Max 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında da yayınlanacak.

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MENEMENSPOR - ANKARASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Menemen İlçe Stadyumu, İzmir'de oynanacak.

MENEMENSPOR - ANKARASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Hakem)

SAMET ÇAVUŞ(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET AKINCIK(2. Yardımcı Hakem)

YUSUF ZİYA GÜNDÜZ(Dördüncü Hakem)

İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)

MUSTAFA SARAL(Temsilci)

ENGİN BAYRAKTAR(Temsilci)

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