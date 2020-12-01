Menemenspor - Ankaraspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Ne zaman başlayacak? Hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de ertelenen maçlardan birisi Menemenspor - Ankaraspor maçıdır. Peki Menemenspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maçın hakemleri kimier? Ücretsiz ve şifresiz izlenebilir mi?