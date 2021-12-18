Menemenspor Ankara'da sahaya çıkacak

ANKARA (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde evinde Altaş Denizlispor'la golsüz berabere kalan Nasadoge Menemenspor yarın deplasmanda Gençlerbirliği'nin rakibi olacak. Eryaman Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Nijeryalı orta saha Alhassan, Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek. Son 5 maçını kaybetmeyen Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, " Ankara'dan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. Son 3 maçımızı berabere tamamladık. Düşme hattına çok yakınız. Kazanıp bulunduğumuz konumdan bir an önce uzaklaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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