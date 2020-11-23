Menemenspor-Altaymaçı ne zaman saat kaçta? Menemenspor-Altay hangi kanalda? Menemenspor-Altay şifresiz canlı izle!
Spor Toto 1. Lig maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Menemenspor-Altay maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Menemenspor-Altay maçı hangi kanalda? Menemenspor-Altay şifresiz canlı izlenecek mi? Menemenspor-Altay maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor Toto 1. Lig maçı tüm hızıyla devam ederken maç Menemenspor-Altay ile karşı karşıya gelecek. Peki, Menemenspor-Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Menemenspor-Altay maçı hangi kanalda, hakemi kim? Menemenspor-Altay şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...
BEİN SPORTS MAX 1 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ
Bein Sports Max 1 , Digiturk 81, Kablo TV 236, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
TRT SPOR HD CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ
TRT Spor HD Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
MENEMENSPOR-ALTAY MAÇI HANGİ GÜN?
Menemenspor-Altay Maçı 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak.
MENEMENSPOR-ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Menemenspor-Altay Maçı 19:00'de başlayacak.
MENEMENSPOR-ALTAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Menemenspor ile Altay arasındaki Spor Toto 1. LigMaçı Menemen İlçe Stadyumu, İzmir'da oynanacak.