Menemenspor-Altaymaçı ne zaman saat kaçta? Menemenspor-Altay hangi kanalda? Menemenspor-Altay şifresiz canlı izle!
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Menemenspor-Altaymaçı ne zaman saat kaçta? Menemenspor-Altay hangi kanalda? Menemenspor-Altay şifresiz canlı izle!

23.11.2020 10:28 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:31
Menemenspor-Altaymaçı ne zaman saat kaçta? Menemenspor-Altay hangi kanalda? Menemenspor-Altay şifresiz canlı izle!

Spor Toto 1. Lig maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Menemenspor-Altay maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Menemenspor-Altay maçı hangi kanalda? Menemenspor-Altay şifresiz canlı izlenecek mi? Menemenspor-Altay maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig maçı tüm hızıyla devam ederken maç Menemenspor-Altay ile karşı karşıya gelecek. Peki, Menemenspor-Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Menemenspor-Altay maçı hangi kanalda, hakemi kim? Menemenspor-Altay şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...

BEİN SPORTS MAX 1 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports Max 1 , Digiturk 81, Kablo TV 236, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

TRT SPOR HD CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor HD Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

MENEMENSPOR-ALTAY MAÇI HANGİ GÜN?

Menemenspor-Altay Maçı 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

MENEMENSPOR-ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Menemenspor-Altay Maçı 19:00'de başlayacak.

MENEMENSPOR-ALTAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Menemenspor ile Altay arasındaki Spor Toto 1. LigMaçı Menemen İlçe Stadyumu, İzmir'da oynanacak.

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