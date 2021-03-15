Menemenspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
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Menemenspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

15.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:31
Menemenspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig'in 27. haftasında 19 Mart Cuma günü Altay'a konuk olacak Menemenspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında 19 Mart Cuma günü Altay'a konuk olacak Menemenspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk ettiği Adanaspor'la 0-0 berabere kalan Menemenspor, Altay müsabakası için ilk çalışmasını teknik direktör Ümit Karan yönetiminde Kesik Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı Menemenspor'da diğer futbolcular, ısınmanın ardından pas organizasyonları üzerinde durdu, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Ligin 24. haftasında Beypiliç Boluspor ile yapılan maçın başında sakatlanan Rıdvan Koçak, takımla çalışmalara başladı.

Menemenspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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