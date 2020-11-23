Menemenspor Altay maç sonucu : Menemenspor Altay gollerini kim attı, kaç kaç bitti?
Spor Toto 1. Lig maçlarında bu hafta 10. hafta perdesi kapanıyor. İzmir derbisinde karşı karşıya gelen Menemenspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Menemenspor Altay maçı hangi kanalda? Menemespor Altay maçı canlı izle! Menemenspor Altay maçı kaç kaç bitti?
TFF 1. Lig'de 10'uncu haftanın perdesi bugün kapanıyor. Menemenspor ile Altay, İzmir derbisinde kozlarını paylaşıyor.
Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Emre Kargın düdük çalıyor.
Takımdaki pozitif vakalar nedeniyle Giresunspor ve Tuzlaspor karşılaşmaları ertelenen konuk Altay ise geçen hafta Balıkesirspor'a 3-1 yenilmişti. Bu müsabaka öncesi Menemenspor'un 6, Altay'ın 10 puanı bulunuyor.
MENEMENSPOR ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Menemenspor ile Altay arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, Bein Sports Max 1 , TRT Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.
MENEMENSPOR ALTAY MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR
MENEMENSPOR ALTAY MAÇI HANGİ GÜN?
Menemenspor-Altay Maçı 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak.
MENEMENSPOR ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Menemenspor-Altay Maçı 19:00'de başlayacak.
MENEMENSPOR ALTAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Menemenspor ile Altay arasındaki Spor Toto 1. LigMaçı Menemen İlçe Stadyumu, İzmir'da oynanacak.
MENEMENSPOR ALTAY MAÇI KAÇ KAÇ?
İbrahim Rasheed'in 12. dakikada attığı golle Menemenspor 1-0 öne geçti.