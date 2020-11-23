Menemenspor Altay maç sonucu : Menemenspor Altay gollerini kim attı, kaç kaç bitti?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Menemenspor Altay maç sonucu : Menemenspor Altay gollerini kim attı, kaç kaç bitti?

23.11.2020 19:24 | Son Güncelleme: 23.11.2020 19:39
Menemenspor Altay maç sonucu : Menemenspor Altay gollerini kim attı, kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig maçlarında bu hafta 10. hafta perdesi kapanıyor. İzmir derbisinde karşı karşıya gelen Menemenspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Menemenspor Altay maçı hangi kanalda? Menemespor Altay maçı canlı izle! Menemenspor Altay maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'de 10'uncu haftanın perdesi bugün kapanıyor. Menemenspor ile Altay, İzmir derbisinde kozlarını paylaşıyor.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Emre Kargın düdük çalıyor.

Takımdaki pozitif vakalar nedeniyle Giresunspor ve Tuzlaspor karşılaşmaları ertelenen konuk Altay ise geçen hafta Balıkesirspor'a 3-1 yenilmişti. Bu müsabaka öncesi Menemenspor'un 6, Altay'ın 10 puanı bulunuyor.

MENEMENSPOR ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Menemenspor ile Altay arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, Bein Sports Max 1 , TRT Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.

MENEMENSPOR ALTAY MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR

MENEMENSPOR ALTAY MAÇI HANGİ GÜN?

Menemenspor-Altay Maçı 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

MENEMENSPOR ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Menemenspor-Altay Maçı 19:00'de başlayacak.

MENEMENSPOR ALTAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Menemenspor ile Altay arasındaki Spor Toto 1. LigMaçı Menemen İlçe Stadyumu, İzmir'da oynanacak.

MENEMENSPOR ALTAY MAÇI KAÇ KAÇ?

İbrahim Rasheed'in 12. dakikada attığı golle Menemenspor 1-0 öne geçti.

İlgili Haberler

Menemenspor-Altaymaçı ne zaman saat kaçta? Menemenspor-Altay hangi kanalda? Menemenspor-Altay şifresiz canlı izle!
Menemenspor-Altaymaçı ne zaman saat kaçta? Menemenspor-Altay hangi kanalda? Menemenspor-Altay şifresiz canlı izle!
Türkiye Macaristan maç sonucu : Macaristan Türkiye maçı kaç kaç bitti?
Türkiye Macaristan maç sonucu : Macaristan Türkiye maçı kaç kaç bitti?
Anadolu Efes Khimki Moskova maç sonucu | Anadolu Efes basketbol maçı kaç kaç bitti?
Anadolu Efes Khimki Moskova maç sonucu | Anadolu Efes basketbol maçı kaç kaç bitti?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Deniz Seki İrem Derici Acun Ilıcalı Fatih Artman
Spor Falcao Fatih Terim Ersun Yanal Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Menemenspor Altay maç sonucu : Menemenspor Altay gollerini kim attı, kaç kaç bitti? - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 19:39:02. #1.14#
title