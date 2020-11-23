Menemenspor Altay maç sonucu : Menemenspor Altay gollerini kim attı, kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig maçlarında bu hafta 10. hafta perdesi kapanıyor. İzmir derbisinde karşı karşıya gelen Menemenspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Menemenspor Altay maçı hangi kanalda? Menemespor Altay maçı canlı izle! Menemenspor Altay maçı kaç kaç bitti?