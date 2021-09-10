Menemenspor Adanaspor'a konuk
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Menemenspor Adanaspor'a konuk

Menemenspor Adanaspor'a konuk
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de ilk hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yendikten sonra üst üste Royal Hastanesi Bandırmaspor (D) ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'a mağlup olan Menemenspor, yarın deplasmanda Adanaspor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 1'inci Lig'de ilk hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yendikten sonra üst üste Royal Hastanesi Bandırmaspor (D) ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'a mağlup olan Menemenspor, yarın deplasmanda Adanaspor'la kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Alper Akarsu düdük çalacak.

Ligde 3 puanla 13'üncü sırada yer alan İzmir temsilcisi, 2 puanı bulunan bir basamak altındaki rakibini yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Transferde son olarak en son Giresunspor forması giyen orta saha Muhammed Himmet, Balıkesirspor'da oynayan stoper Oğuzhan Çapar, dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'nin kardeşi forvet Enock Barwuah ve Bandırmaspor'dan golcü Pote'yi kadrosuna katarak dikkat çeken Menemenspor, ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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