Menemenspor Adama'nın peşinde
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Menemenspor Adama'nın peşinde

Menemenspor Adama'nın peşinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenip Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'a yenilen Menemenspor transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenip Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'a yenilen Menemenspor transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Özellikle hava toplarında zaaf yaşayan ve kalesinde gördüğü 5 golü de kafayla yiyen sarı-lacivertliler 27 yaşındaki stoper Ousmane Adama'yı kadrosuna dahil etmek için kolları sıvadı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Süper Lig ekiplerinden Vita'da oynayan Fildişi Sahilli milli oyuncuyu İzmir'e davet eden kurmayların en kısa sürede transferi resmileştireceği vurgulandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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