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Menemenspor'a taze kan geldi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor'a taze kan geldi

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, altyapısından yetiştirdiği defans oyuncusu İlyas Antekin'le sözleşme imzaladı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, altyapısından yetiştirdiği defans oyuncusu İlyas Antekin'le sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde 19 yaşındaki futbolcu profesyonel oldu. Onursal Başkan Tahir Şahin, kulüp olarak genç futbolculara çok değer verdiklerini söyledi. Şahin, "Menemenspor yıllardır futbolcuları vitrine çıkaran bir kulüptür. Tüm gençlerimiz bizim için çok değerlidir. İlyas'a da bu aile çatısı altında başarılar diliyorum" dedi.


- İzmir
Menemenspor'a taze kan geldi

Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto, Spor, Haber

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