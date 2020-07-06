Menemenspor'a taze kan
TFF 1'inci Lig'de ilk yılında düşme korkusu yaşamayıp orta sıralarda kalmayı başaran Ekol Göz Menemenspor, transferde yeni sezon çalışmalarına başladı.
06.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:53
TFF 1'inci Lig'de ilk yılında düşme korkusu yaşamayıp orta sıralarda kalmayı başaran Ekol Göz Menemenspor, transferde yeni sezon çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekibi Görelespor'dan 25 yaşındaki ön libero Sezer Doğan'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ara transfer döneminde Görelespor'dan 21 yaşındaki stoper Ömer Şahbaş'ı transfer eden İzmir ekibi, Giresun temsilcisinden ikinci takviyesini yapmış oldu. Sezer, Bölgesel Amatör Lig'de toplam 61 karşılaşmada görev alırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetti. Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Kulübün geleceğini oluşturuyoruz. Umudumuz gençlerde" dedi.
Kaynak: DHA