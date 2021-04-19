Menemenspor'a rakip tesellisi
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Menemenspor'a rakip tesellisi

Menemenspor'a rakip tesellisi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda İstanbulspor'a 4-0 yenilen Menemenspor alt sıralardan uzaklaşamasa da rakibi Akhisarspor'un puan kaybetmesiyle teselli buldu.

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda İstanbulspor'a 4-0 yenilen Menemenspor alt sıralardan uzaklaşamasa da rakibi Akhisarspor'un puan kaybetmesiyle teselli buldu. Kümede kalma mücadelesi veren sarı-lacivertliler bitime 3 maç kala Akhisarspor'un 5 puan önünde yer aldı. Pazar günü, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Eskişehirspor'u konuk edecek İzmir ekibi avantajı elinde bulundururken, teknik direktör Ümit Karan umutlu olduklarını söyledi. İstanbulspor maçından kötü bir sonuçla ayrıldıklarını vurgulayan Karan, "Bu maça mutlak puan parolasıyla çıktık ancak maalesef farklı yenilgiyle ayrıldık. Rakibimiz Akhisarspor'un berabere kalması bizim için avantaj teşkil etti. Artık matematiksel olarak bu işi bitirmek istiyoruz. Eskişehirspor maçını kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Avantaj bizde ama henüz her şey bitmedi. Çalışacağız ve disiplini elden bırakmayacağız" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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