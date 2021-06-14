Menemenspor'a Japon orta saha geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor'a Japon orta saha geliyor

Menemenspor'a Japon orta saha geliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, transferde gözünü Uzak Doğu'ya çevirdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, transferde gözünü Uzak Doğu'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Japonya 2'nci Lig ekiplerinden Tokyo Verdy forması giyen orta saha Mizuki Arai'yi transfer etmek için girişimlere başladığı bildirildi. Menajerler tarafından önerilen 24 yaşındaki Japon futbolcunun maç videolarının izlendiği ve beğenildiği vurgulandı. Arai'ye teklif götüren İzmir ekibinin oyuncudan yanıt beklediği kaydedildi. Avrupa'da Avusturya'nın SV Horn takımında top koşturan Arai, ülkesinde ise Kataller Toyama ve Tokyo Verdy formalarını terletti. Arai, Menemenspor'a imza atarsa kulübün ilk Japon transferi olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Ezgi Mola Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Merih Demiral Emre Belözoğlu Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Menemenspor'a Japon orta saha geliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 12:02:12. #1.15#

title