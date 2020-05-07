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Menemenspor'a büyük şok

Menemenspor'a büyük şok
07.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:08

TFF 1'inci Lig'de bu sezon tarihinde ilk kez mücadele ederek Play-Off hattını zorlayan Ekol Göz Menemenspor'da tesis şoku yaşandı.

TFF 1'inci Lig'de bu sezon tarihinde ilk kez mücadele ederek Play-Off hattını zorlayan Ekol Göz Menemenspor'da tesis şoku yaşandı.

Halen kulüp yönetimini elinde bulunduran eski belediye başkanı ve Menememenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin'le, kulübün geçen yılki seçim sürecinde ipleri koparan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sarı-lacivertlilerin yaklaşık 15 yıldır idmanlarını yaptığı Çavuşköy Tesisleri'nde yapımı devam eden kamp merkezini devraldı. Aksoy, Şahin başkanlığındaki eski belediye döneminden beri yapımı süren lojman binasını İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tarım lisesi olarak hizmete açacaklarını duyurdu. Kamp merkezi olarak inşa edilen alanın futbolcuların elinde alınması takımda isyana neden oldu. Yapımı bitince gelecek sezon kamp merkezinde kalmayı planladıklarını belirten teknik direktör Cenk Laleci, belediyenin büyük bir yanlışa imza attığını söyledi.

Kamp merkezinin takımın elinde alınmasının çok şaşırtıcı olduğunu belirten teknik direktör Laleci, "Biz profesyonel liglerde Menemen ilçesini temsil eden tek takımız. Burası uzun yıllardır Menemenspor'un antrenman sahası. Sporda kalıcı başarılar istiyorsak tesis olmazsa olmaz. Biz de ilçenin tek profesyonel takımı olarak çok modern bir tesise kavuşmak üzereydik. En kısa sürede bu yanlıştan dönüleceğini umuyorum" dedi.Sarı-lacivertlilerde uzun yıllardır forma giyen Murat Erdemir, "Çavuşköy Tesisleri'ne ilk geldiğimizde zemini bile çok kötüydü. Başkanımız Tahir Şahin kademe kademe burayı tam bir futbolcu cennetine çevirdi. Bu kulübün başarısı Menemen'in başarısı. Önümüzde engel olunmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.Takım kaptanı Taşkın Çalış da karara tepki gösterdi. Taşkın, "Ben Menemen'e dışarıdan geldim. Ancak uzun yıllardır buradayım. Bu formayla şampiyonluk yaşadım. Kulüp tarihinde ilk kez mücadele ettiğimiz 1'inci Lig'de iyi işlere imza attık. Ama yine de ilçedeki mülki amirlerin bize destek vereceğine inanmıştım. Bize set çekmeye çalışılmasına anlam veremiyorum. Bizim başarımız isimlerin değil Menemen'in, Menemen halkının başarısıdır. Destek beklerken böyle şeylerle karşılaşmak bizi üzüyor" derken, sağ bek Rıdvan Koçak ise, "Birçok il ve ilçede belediyeler futbol kulüplerine sahip çıkıyor. Geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyonluğa koşarken de böyle tatsız olaylar yaşadık. Aşçılarımız bile alınmıştı. Şimdi Menemenspor için Süper Lig hedefi koymuşken en lazım olan şey modern bir tesis elimizden alınıyor. Anlam veremiyorum" yorumunu yaptı.38 ODALI KAMP MERKEZİ

Çavuşköy Spor Tesisleri'nde inşaat aşamasında olan futbolcu kamp merkezinde, teknik heyet ve sporcuların kalacağı 38 oda, yemekhane, toplantı solanları, soyunma odaları, fitness salonu gibi birçok bölümün planlandığı bildirildi.


Kaynak: DHA

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