Menemenspor'a Boşnak golcü gelecek
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Menemenspor'a Boşnak golcü gelecek

Menemenspor'a Boşnak golcü gelecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor transfer döneminde 4 futbolcuyla sözleşme imzalarken, yurt dışında da arayışlarını hızlandırdı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor transfer döneminde 4 futbolcuyla sözleşme imzalarken, yurt dışında da arayışlarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler Bosna Hersek'in Velez Monstar takımında forma giyen Faris Zubanovic'i listesine aldı. Geçen sezonun ilk yarısında Tuzlaspor'da da forma giyen futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu olduğu ifade edildi.  Zeljeznicar altyapısından yetişip Fremad Amager'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, 2020-2021'in devre arasında Tuzla'dan Velez'e transfer oldu. Zubanovic, Velez'de 6 karşılaşmada forma giydi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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