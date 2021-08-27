Menemenspor'a Başakşehir'den sol bek

TFF 1'inci Lig'de yarın evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek Menemenspor, Başakşehir'den bir takviye daha gerçekleştirdi.

TFF 1'inci Lig'de yarın evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek Menemenspor, Başakşehir'den bir takviye daha gerçekleştirdi. Daha önce orta saha Emir'i kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, genç sol bek Berkehan Erol'u da renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Medipol Başakşehir FK altyapısında yetişen sol bek Berkehan Erol ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı